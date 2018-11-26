Выполняли задание: моряки-провокаторы оказались спецагентами

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Двое украинцев уже признались, что делали в российских
водах.
Свежей информацией во всеуслышание поделился первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он рассказал о двух сотрудниках СБУ на экстренном заседании Совбеза, которое прошло сегодня вечером на фоне конфликта в Керченском проливе.
"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание – действовать именно таким образом", – сообщил Полянский.
Примечательно, что среди задержанных украинских моряков оказался Роман Мокряк. Как выяснилось, командир бронекатера "Бердянск" ранее выступал с угрожающими заявлениями. Мокряк обещал уничтожать российские корабли.
Он пообещал, что в скором времени российская сторона раскроет все подробности наглой провокации, пишет ТАСС. Напомним, в своей речи Полянский обвинил ООН в том, что организация почему-то покрывает нарушения Украиной законов.
Отношения между Россией и Украиной накалились еще больше после вчерашней выходки Киева. Три корабля ВМС Незалежной незаконно пересекли границу РФ и двинулись к Керченскому проливу, игнорируя требования властей. В результате суда были задержаны.
По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации
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