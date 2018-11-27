Украина признала Крым российским

Киев по неизвестной причине не ввел на полуострове военное положение

Власти Незалежной загнали сами себя в логический тупик. На протяжении последних 4,5 лет они постоянно говорят об украинской принадлежности Крыма и даже назначают чиновников для управления республикой. Но когда дело дошло до введения военного положения, Киев вынужден был смириться с тем фактом, что его суверенитет не распространяется на Крымский полуостров.



"Кстати, военное положение на Украине не распространяется на Крым. Стадия "Принятие", – подметил это обстоятельство у себя в Twitter военный журналист Александр Коц.

В Киеве никак не объяснили, по какому принципу отбирались регионы, в которых было решено ввести военное положение. Помимо восточных и южных областей особый режим был почему-то введен даже в Винницкой области, хотя она не граничит с Россией и находится далеко от Черного и Азовского морей и Донбасса.

Если бы Киев по-прежнему считал Крым своим, то военное положение в республике следовало ввести в первую очередь, ведь столкновение украинских моряков с российскими пограничниками произошло именно у крымских берегов. Тем не менее упоминаний Крыма нет в тексте указа Петра Порошенко о военном положении.

Верховная рада приняла документ в неизменном виде, так что депутатов не смутило фактическое признание Крыма частью России. Или же народные избранники предпочли сделать вид, что они ничего странного не заметили.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, что украинские власти в ближайший месяц скорее всего проведут еще одну масштабную провокацию у границ с Россией. Только так они смогут оправдать введение военного положение, отмечает "Царьград".

Свое наблюдение она подкрепила цитатой из комедии режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Правда, вместо товарища Саахова нынче в непростую ситуацию попал товарищ Порошенко.

"Или я поведу ее в ЗАГС, или она меня – к прокурору". У Порошенко есть 30 дней спровоцировать конфликт с Россией и оправдать военное положение. Если ничего "агрессивного" за месяц не произойдет – Петю сожрут с потрохами", – написала Витязева в Twitter.

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ России задержали три украинских военных корабля за незаконное пересечение морской границы РФ. В результате столкновения трое украинских моряков получили легкие ранения. Керченский пролив был закрыт для судоходства. Украина объявила о введении военного положения. Москва сочла действия украинских военных моряков заранее спланированной провокацией.