Киев закрыл границу для крымчан

Обиженные за провал спецоперации в Керченском проливе постмайданные власти отыгрываются на жителях Крыма

Гражданам России закрыт доступ в Незалежную на КПП, расположенных на украинской границе у республики Крым. Об этом сегодня сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Пункты пропуска (работают) сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации – как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", – цитирует "Укринформ" Гордеева.

Чиновник уточнил, что на такой режим работы с российскими гражданами контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на границе с Крымом перешли еще в воскресенье, 25 ноября, вечером.

При этом граждан Украины и других государств и сейчас пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений.

Как отмечает телеканал "Царьград", речь идет о пунктах пропуска "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар". На такой шаг херсонское руководство пошло на фоне провалившейся провокации, устроенной украинскими военными в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины пересекли границу РФ и встали на якорь в ожидании дальнейших приказов офицеров СБУ. Как позже выяснилось, двое из которых находились на катерах. ФСБ накануне обнародовала в подробностях хронику событий, буквально по минутам.

В настоящее время в Симферополе Киевский районный суд начинает рассмотрение вопроса о мере пресечения для украинских моряков.

