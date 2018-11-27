Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев закрыл границу для крымчан

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Керчь везут береговые ракетные комплексы "Бал"
Обиженные за провал спецоперации в Керченском проливе постмайданные власти отыгрываются на жителях Крыма

Гражданам России закрыт доступ в Незалежную на КПП, расположенных на украинской границе у республики Крым. Об этом сегодня сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Пункты пропуска (работают) сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации – как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", – цитирует "Укринформ" Гордеева.

По теме

Чиновник уточнил, что на такой режим работы с российскими гражданами контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на границе с Крымом перешли еще в воскресенье, 25 ноября, вечером.

При этом граждан Украины и других государств и сейчас пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений.

Как отмечает телеканал "Царьград", речь идет о пунктах пропуска "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар". На такой шаг херсонское руководство пошло на фоне провалившейся провокации, устроенной украинскими военными в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины пересекли границу РФ и встали на якорь в ожидании дальнейших приказов офицеров СБУ. Как позже выяснилось, двое из которых находились на катерах. ФСБ накануне обнародовала в подробностях хронику событий, буквально по минутам.

В настоящее время в Симферополе Киевский районный суд начинает рассмотрение вопроса о мере пресечения для украинских моряков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Москве отреагировали на угрозу взорвать Крымский мост

Попытка украинских силовиков пробиться через российскую морскую границу – это только начало

Японцы временно согласились на половину Курил

Токио хочет заполучить два острова, а потом еще два

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей