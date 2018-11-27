Войти в здание, где проходит заседание, невозможно из-за давки

Сегодня, 27 ноября, киевский районный суд Симферополя должен будет избрать меру пресечения 12 украинцам, которые нарушили границу РФ в в Черном море.

15:40 Следствие требует поместить под арест одного из задержанных моряков до 26 января, сообщает Telegram-канал "360".

Автомашины с задержанными уже прибыли к служебному входу здания, передает Telegram-канал "Крыминформ". Адвокаты арестованных также на месте. Среди них есть и те, кто ранее защищал членов запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис, которая активно поддерживает нарушивших границу моряков. Заседание будет проводиться тремя судейскими составами.

В здании не протолкнуться – журналисты пытаются попасть в зал.

Следить за судом над моряками можно в онлайн-трансляции Life Shot.