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В Симферополе проходит суд над украинскими моряками LIVE

Фото: www.globallookpress.com
Войти в здание, где проходит заседание, невозможно из-за давки

Сегодня, 27 ноября, киевский районный суд Симферополя должен будет избрать меру пресечения 12 украинцам, которые нарушили границу РФ в в Черном море.

15:40 Следствие требует поместить под арест одного из задержанных моряков до 26 января, сообщает Telegram-канал "360". 

Автомашины с задержанными уже прибыли к служебному входу здания, передает Telegram-канал "Крыминформ". Адвокаты арестованных также на месте. Среди них есть и те, кто ранее защищал членов запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис, которая активно поддерживает нарушивших границу моряков. Заседание будет проводиться тремя судейскими составами.

В здании не протолкнуться – журналисты пытаются попасть в зал. 

Следить за судом над моряками можно в онлайн-трансляции Life Shot. 

Полина ИВАНОВА
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