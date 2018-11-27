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В Керчь везут береговые ракетные комплексы "Бал"

Кадр youtube.com
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На 15-м километре трассы Севастополь – Керчь замечены тягачи с береговыми ракетными комплексами "Бал". Соответствующее видео опубликовал RT.

Береговые комплексы везли из Севастополя, а точнее, из состава 15-й бригады береговых ракетно-артиллерийских войск. На данный момент в распоряжении подразделения четыре пусковые установки. 

Система "Бал" предназначена для контроля территориальных и проливных зон, а также защиты военно-морских баз и прибрежных городов. Дальность поражения установки с применением ракеты Х-35У – до 260 километров.

В Генштабе Минобороны РФ уже успели заявить, что переброска в Керчь береговых ракетных комплексов "Бал" не является экстренной. На вопрос, имеются ли у ведомства данные о появлении потенциальных целей, военные отвечать не стали.

Александр ИЛЬИН
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