У берегов полуострова барражируют пилотируемые воздушные суда и беспилотники

Поздно вечером во вторник, 27 ноября, противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США с бортовым номером 168848 провел разведывательный полет вдоль Российского побережья Черного моря.

Об этом сообщил в микроблоге Twitter мониторинговый портал PlaneRadar. Отмечается, что американский разведчик приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние в 31 километр.

В последнее время подобные полеты в этом районе не редкость: ранее в тот же день, разведку выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, отмечает портал.

Зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники все чаще действуют у российских границ, напоминает РИА "Новости". Их интерес вызывают как районы Крыма и Краснодарского края, так и западные области РФ. Минобороны России неоднократно обращалось к властям США с призывом прекратить подобные полеты, однако получило отказ.