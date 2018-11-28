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Поздно вечером во вторник, 27 ноября, противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США с бортовым номером 168848 провел разведывательный полет вдоль Российского побережья Черного моря.
Об этом сообщил в микроблоге Twitter мониторинговый портал PlaneRadar. Отмечается, что американский разведчик приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние в 31 километр.
В последнее время подобные полеты в этом районе не редкость: ранее в тот же день, разведку выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, отмечает портал.
Зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники все чаще действуют у российских границ, напоминает РИА "Новости". Их интерес вызывают как районы Крыма и Краснодарского края, так и западные области РФ. Минобороны России неоднократно обращалось к властям США с призывом прекратить подобные полеты, однако получило отказ.
А это его реальное фото сделанное сегодня. pic.twitter.com/uZqONRWxHB— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 сентября 2018 г.
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