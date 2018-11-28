С-400 перебрасывают в Крым

РФ готовится отразить удар Киева

Вслед за береговыми ракетными комплексами "Бал" Россия укрепляет Крым еще одним дивизионом С-400. Теперь на полуострове их будет четыре.

Переброска была осуществлена после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники с применением оружия задержали два боевых украинских катера и буксир, незаконно пересекших границу РФ. Впоследствии на Украине было введено военное положение.

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О пополнении войск ПВО полуострова заявил представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", – цитирует "Интерфакс" Астафьева.

Стоит отметить, что на данный момент Крым представляет собой одну из самых защищенных военных баз в стране. Полуостров надежно защищен с берега комплексами "Бал" и "Бастион", с неба – С-400, а также истребительной авиацией. Недавно военные запустили первую очередь военного аэродрома "Бельбек", который в скором будущем будет принимать стратегические бомбардировщики.