Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму заработал военный аэродром Бельбек

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
продолжениеБрюссель ушел в глубокую оборону по Азову
Полуостров примет стратегические бомардировщики

В Севастополе заработал легендарный военный аэродром Бельбек. Строительство первой очереди полностью завершено за три месяца до намеченного срока.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в четверг на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) уже совершил посадку военно-транспортный Ан-148.

Сообщается, что длина новой ВПП составляет 3450 метров. Этого достаточно, чтобы принимать все типы самолетов, включая тяжелые транспортники и стратегические бомбардировщики. Аэродромный комплекс, расположенный всего в 400 метрах от Черного моря, включает в себя пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А-319.

Ранее военные заявляли, что после реконструкции аэродром сможет принимать Ту-95, Ту-160М, Ту-22М и А-50, не считая истребители и бомбардировщики типа Су-24. Как писали СМИ, по похожему проекту модернизировалась российская база Хмеймим в Сирии.

Фото: mil.ru

Севастопольский аэродром был построен как оперативный в 1938 году. До войны на нем, в частности, испытывали истребитель И-16, на котором летал Чкалов. На момент начала войны в Бельбеке дислоцировались 2-я, 3-я, 4-я и 5-я авиационные дивизии на И-15, И-153 и И-16. Все летчики участвовали в ожесточенных боях с немцами.

В 90-х годах аэродром начали использовать как гражданский, но на нем всегда базировался 62-й истребительный полк, а затем и 204-я бригада тактической авиации.

Ночью 28 февраля 2014 в ходе спецоперации Белббек перешел под контроль России. Сейчас в Бельбеке дислоцируются 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей