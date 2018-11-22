Полуостров примет стратегические бомардировщики

В Севастополе заработал легендарный военный аэродром Бельбек. Строительство первой очереди полностью завершено за три месяца до намеченного срока.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в четверг на новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) уже совершил посадку военно-транспортный Ан-148.

Сообщается, что длина новой ВПП составляет 3450 метров. Этого достаточно, чтобы принимать все типы самолетов, включая тяжелые транспортники и стратегические бомбардировщики. Аэродромный комплекс, расположенный всего в 400 метрах от Черного моря, включает в себя пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А-319.

Ранее военные заявляли, что после реконструкции аэродром сможет принимать Ту-95, Ту-160М, Ту-22М и А-50, не считая истребители и бомбардировщики типа Су-24. Как писали СМИ, по похожему проекту модернизировалась российская база Хмеймим в Сирии.

Севастопольский аэродром был построен как оперативный в 1938 году. До войны на нем, в частности, испытывали истребитель И-16, на котором летал Чкалов. На момент начала войны в Бельбеке дислоцировались 2-я, 3-я, 4-я и 5-я авиационные дивизии на И-15, И-153 и И-16. Все летчики участвовали в ожесточенных боях с немцами.



В 90-х годах аэродром начали использовать как гражданский, но на нем всегда базировался 62-й истребительный полк, а затем и 204-я бригада тактической авиации.

Ночью 28 февраля 2014 в ходе спецоперации Белббек перешел под контроль России. Сейчас в Бельбеке дислоцируются 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.



