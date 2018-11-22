В организации считают, что уже все сказали по данной теме

Заявление министерства иностранных дел России по ситуации в Азовском море, распространенное накануне вечером, в Евросоюзе не хотят комментировать. Брюссель указал на предыдущие свои прокламации.

"Мы не комментируем комментарии. Я просто хотел бы сослаться на нашу хорошо известную позицию, выраженную верховным представителем по внешней и оборонной политике в Европейском парламенте всего месяц назад, и на то, что она сказала на пресс-конференции Совета по иностранным делам в понедельник", – сказал сегодня РИА "Новости" источник в ЕС.

В среду, 21 ноября, МИД РФ выпустил заявление, в котором говорилось, что ответственность за обострение ситуации в Азовском море несет Киев, Брюссель и Вашингтон. Москва предостерегла украинские власти от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутреннего водного пространства Украины и России, призвав Незалежную воздержаться от таких авантюр, как попытки установить там госграницу.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в середине октября заявила, что нынешний режим досмотра иностранных судов, следующих в/из украинских портов в Азовском море, приводит к длительным задержкам. Из-за этого в финансовом плане страдает не только Киев, но и владельцы судов, плавающих под флагом государств-членов Евросоюза.

Также итальянка выразила обеспокоенность милитаризацией лужи, напомнив, что в июле Брюссель добавил в санкционный список шесть субъектов, причастных к строительству Крымского моста.

В понедельник Могерини сообщила, что страны ЕС озабочены ситуацией в Азовском море. По ее словам, Европейский союз в данном вопросе "будет продолжать работать с полной решимостью, включая принятие соответствующих целенаправленных мер в предстоящие недели или дни".

На сегодняшнем традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз указала ЕС и Могерини лично, что "согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива российские пограничники вправе осматривать в Азовском море суда".

