Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Евросоюзе отказались замечать заявление МИД России по Азовскому морю

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ строительство Крымского моста вмешался случай
В организации считают, что уже все сказали по данной теме

Заявление министерства иностранных дел России по ситуации в Азовском море, распространенное накануне вечером, в Евросоюзе не хотят комментировать. Брюссель указал на предыдущие свои прокламации.

"Мы не комментируем комментарии. Я просто хотел бы сослаться на нашу хорошо известную позицию, выраженную верховным представителем по внешней и оборонной политике в Европейском парламенте всего месяц назад, и на то, что она сказала на пресс-конференции Совета по иностранным делам в понедельник", – сказал сегодня РИА "Новости" источник в ЕС.

По теме

В среду, 21 ноября, МИД РФ выпустил заявление, в котором говорилось, что ответственность за обострение ситуации в Азовском море несет Киев, Брюссель и Вашингтон. Москва предостерегла украинские власти от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутреннего водного пространства Украины и России, призвав Незалежную воздержаться от таких авантюр, как попытки установить там госграницу.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в середине октября заявила, что нынешний режим досмотра иностранных судов, следующих в/из украинских портов в Азовском море, приводит к длительным задержкам. Из-за этого в финансовом плане страдает не только Киев, но и владельцы судов, плавающих под флагом государств-членов Евросоюза.

Также итальянка выразила обеспокоенность милитаризацией лужи, напомнив, что в июле Брюссель добавил в санкционный список шесть субъектов, причастных к строительству Крымского моста.

В понедельник Могерини сообщила, что страны ЕС озабочены ситуацией в Азовском море. По ее словам, Европейский союз в данном вопросе "будет продолжать работать с полной решимостью, включая принятие соответствующих целенаправленных мер в предстоящие недели или дни".

На сегодняшнем традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз указала ЕС и Могерини лично, что "согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива российские пограничники вправе осматривать в Азовском море суда".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей