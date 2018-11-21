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Москва обвинила Киев в милитаризации Азовского моря

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
Россия возложила на ЕС, США и Украину ответственность за ситуацию в регионе

Украинским властям необходимо избегать попыток пересмотра статуса Азовского моря, дабы избежать нарушения Незалежной международного права. А Брюсселю с Вашингтоном прекратить огульно обвинять Москву в якобы неправомочных действиях по отношению к иностранным судам.

Наконец Министерство иностранных дел РФ отреагировало на последние громы и молнии западных друзей Киева по ситуации в древней луже, отметив, что Москва готова к конструктивному диалогу по данному вопросу.

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"Российская Федерация хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", – говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном на сайте ведомства в среду, 21 ноября.

Москва предупреждает, что "ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия".

Также РФ категорически отвергает все обвинения в том, что наша погранслужба совершает какие-то угрожающие действия в регионе по отношению к иностранным судам.

"Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны – члены Европейского союза. Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе", – отметили в МИД.

Там напомнили, что проводимые российской стороной мероприятия в Азове соответствуют международным нормам и направлены на обеспечение нацбезопасности страны и "соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России".

В заявлении подчеркивается, что Азовское море является внутренним водным ресурсом РФ и Незалежной, поэтому лишь для российских и украинских плавредств здесь свободное судоходство. Керченский же пролив, согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г., никогда не являлся и не является международным. И все проверки Погранслужбы ФСБ РФ там проводятся в отношении иностранных судов законно и обоснованно.

То, что их число увеличилось, связано с открытием Крымского моста – это всего лишь необходимые меры безопасности транспортного объекта, а не желание "оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе". Причем, подчеркнули в ведомстве, российские корабли также проходят инспекцию.

"Сами осмотры, как правило, не превышают 3 часов. Временные потери часто связаны с особым порядком плавания по КЕК (Керчь-Еникальский канал), обусловленным его специфическими габаритами, сложными гидрометеорологическими и навигационными условиями. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований", – следует из сообщения.

Россия отрицает заявления Киева и Брюсселя о наращивании Москвой военного присутствия в регионе.

Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азове, все как раз наоборот.

"Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря", – резюмируют на Смоленской площади.

Напомним, в этот понедельник ситуацию в нашем регионе почему-то рьяно обсуждали министры иностранных дел стран – членов Евросоюза. После чего с угрозами в адрес Москвы выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она объявила об озабоченности Брюсселя лужей и проходам по ней западных кораблей и заявила о неких "целевых мерах", которые Европа готова предпринять уже в ближайшее время.

Еще ранее ЕС разродился резолюцией, в которой выразил поддержку Киеву, усмотрел в строительстве моста экологическую катастрофу и плакался, что в связи с новым транспортным переходом в украинские порты не смогут заходить крупные суда.

Ни слова упрека в отношении Незалежной, чьи пограничники зачем-то захватывают, кроме российских, и иностранные корабли с целыми экипажами, зафиксировано не было.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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