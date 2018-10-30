Власти Незалежной не понимают язык дипломатии

В этом уверен глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил, что конфликт в Азовском море начался после "пиратских действий" Незалежной. Аксенов заявил, что Россия, которая выступает против эскалации в регионе, реагирует в этой непростой ситуации в рамках международного права.

Глава полуострова добавил, что Москва будет отстаивать свои национальные интересы во что бы то ни стало. Аксенов полагает, что Киев провоцирует Москву, чтобы против нее ввели новые санкции. Он в очередной раз подчеркнул на своей официальной странице в Facebook, что власти Украины не понимают, как этими действиями усугубляют ситуацию в своей стране, а не в России.

"Мы против эскалации в регионе. Поэтому Россия, применяя ответные меры, действует в рамках международного права. Но киевский режим ведет себя как международный гопник. А гопник понимает только язык силы", – написал он.

Ранее Евросоюз сообщил о готовности ввести новые антироссийские санкции, если ситуация в регионе обострится.

Напомним, в марте 2018-го Украина задержала в Азовском море российский траулер "Норд", а в августе – танкер "Механик Погодин".