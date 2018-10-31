Назначены новые вице-премьеры Крыма

Кадровые перестановки в правительстве республики вызваны антикоррупционной борьбой

Занимать должности вице-премьера и министра финансов Крыма будет Ирина Кивико. Депутат Госсовета Евгений Кабанов на посту заместителя председателя Совета министров Крыма станет курировать сферу строительства и проекты, связанные с федеральными целевыми программами. Соответствующее решение принято на заседании Госсовета Крыма в среду, 31 октября, передает РИА "Новости".

Предшественник Кабанова Виталий Нахлупин был арестован 18 октября по подозрению в получении взяток. Комментируя его задержание, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике идет комплексная очистка рядов от коррупции. "Неприкасаемых нет", – подчеркнул Аксенов.

