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Назначены новые вице-премьеры Крыма

Кадровые перестановки в правительстве республики вызваны антикоррупционной борьбой

Занимать должности вице-премьера и министра финансов Крыма будет Ирина Кивико. Депутат Госсовета Евгений Кабанов на посту заместителя председателя Совета министров Крыма станет курировать сферу строительства и проекты, связанные с федеральными целевыми программами. Соответствующее решение принято на заседании Госсовета Крыма в среду, 31 октября, передает РИА "Новости".

Предшественник Кабанова Виталий Нахлупин был арестован 18 октября по подозрению в получении взяток. Комментируя его задержание, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике идет комплексная очистка рядов от коррупции. "Неприкасаемых нет", – подчеркнул Аксенов.

Николай ВИКТОРОВ
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