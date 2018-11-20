Лондону указали на незнание географии и международного права

Не вмешиваться в чужие дела посоветовал представителям Великобритании первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил британским дипломатам, где расположено Азовское море и чьи берега оно омывает.

"Азовское море – внутреннее море Украины и России. Его использование расписано в специальном договоре. Никакого отношения ни одна третья сторона к этому не имеет", – подчеркнул сенатор.

Он предложил британским властям заниматься собственными делами. Их у Лондона предостаточно: через полгода наступит Brexit, но пока очень многие проблемы выхода Соединенного Королевства из ЕС не урегулированы. А Москва и Киев будут решать свои вопросы, в том числе по Азову.

"Украина для нас не враг, а ближайший сосед, и уж, наверное, нам проще договориться без вмешательства", – приводит RT слова Джабарова. Сенатор напомнил, что пока Украина не начала "безобразничать и совершать различные провокации", в Азовском море все было в порядке.

"Почему-то, когда захватили "Норд", никто ничего не замечал", – попенял представитель Совфеда европейцам.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что РФ мешает судоходству в Азовском море, и призвали прекратить задержания и проверки украинских и иностранных судов. В свою очередь, в ЕС пригрозили "принять целевые меры" против Москвы, если обстановка в азовском регионе не изменится.