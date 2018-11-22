В вопросе принадлежности полуострова поставлена жирная точка

Созданный англичанином Стивом Коустом картографический сервис разрешил один из главных международных споров. OpenStreetMap окончательно и бесповоротно определился, частью какой страны является полуостров.

На картах проекта – Крым российский. Полуостров будет отмечен как часть нашей страны до тех пор, пока он будет под контролем Москвы, предупредило руководство сервиса.

"Границы Крыма должны быть указаны как спорные, за исключением территорий Черного и Азовского морей, где нет спора", – сказано на официальном сайте OpenStreetMap.

В заявлении отмечается, что проверка законности данной позиции не входит в компетенцию специалистов сервиса. Между тем его украинский состав, мягко говоря, недоволен данной точкой зрения, что вполне ожидаемо.

"Мы заявляем о несогласии с этим решением, поскольку оно посягает на суверенитет Украины как независимого государства, границы которого признаны международным обществом, странами ЕС, Великобританией, США, ООН, НАТО и другими международными организациями", - сказано в ответном месседже, опубликованном в Facebook.

Украинцы уже разослали депеши в свое МИД, посольство Незалежной в Британии, в Нацсобрание Крымского Татарстана, непосредственно Рефату Чубарову.

"С просьбой применить все возможные средства для осуждения поддержки факта агрессии и пренебрежения принципами международного права", – говорится в тексте.

OpenStreetMap – бесплатный сервис, где собраны данные, которыми пользуются всемирно известные веб-сайты, соцсети, ПО, международные организации, госучреждения. К примеру, к услугам проекта прибегают Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Всемирный банк.