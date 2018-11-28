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Британский самолет-разведчик пролетел над Крымом

Фото: commons.wikimedia.org
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Авиация западных стран прописалась над Черным морем

Над морскими границами России в Черном море в последние дни регулярно появляются летательные аппараты стран НАТО, выполняющие разведывательную миссию. К американским самолетам присоединились британские.

Активность самолета британских ВВС была зафиксирована мониторинговым сервисом PlaneRadar.

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В сообщении говорится о том, что в 9:10 мск самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Соединенного Королевства "Боинг RC-135W" (бортовой номер ZZ665, позывной RRR9930) взлетел с авиабазы "Суда-Бэй" на греческом острове Крит и направился в восточную часть акватории Средиземного моря. После этого воздушное судно приступило к облету черноморского побережья России.

Британцы не одиноки в своих исканиях. Ранее разведку подступов к Керченскому проливу и Крымскому полуострову провел самолет "Боинг P-8A Poseidon" ВМС США. Летательный аппарат приближался к береговой линии полуострова на расстояние в 31 км, передает "Свободная пресса".

Эксперты полагают, что британские и американские самолеты, летающие вдоль российских границ, могут собирать сведения для Вооруженных сил Украины. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Возможно, этот самолет-разведчик США собирал информацию для Украины о ситуации в Керченском проливе, если между США и Украиной была такая договоренность. Наверное, он определял, какие радиотехнические средства России работают в этом регионе, что работает из средств ПВО", – отметил Кравченко.

По его словам, "это стандартная разведывательная работа США", но сейчас усиление активности разведывательных полетов наверняка связано с инцидентом, случившимся в Керченском проливе.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В ходе инцидента три украинских моряка получили легкие ранения.

Киев обвинил Москву в нарушении международного права, в стране было решено ввести военное положение сроком на 30 дней. Армию привели в состояние полной боеготовности. Власти РФ назвали действия украинских военных провокацией и призвали Незалежную отказаться от обострения ситуации.

Андрей ФИЛАТОВ
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