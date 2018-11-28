Нибиру
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
Над морскими границами России в Черном море в последние дни
регулярно появляются летательные аппараты стран НАТО, выполняющие
разведывательную миссию. К американским самолетам присоединились британские.
Активность самолета британских ВВС была зафиксирована мониторинговым сервисом PlaneRadar.
В сообщении говорится о том, что в 9:10 мск самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Соединенного Королевства "Боинг RC-135W" (бортовой номер ZZ665, позывной RRR9930) взлетел с авиабазы "Суда-Бэй" на греческом острове Крит и направился в восточную часть акватории Средиземного моря. После этого воздушное судно приступило к облету черноморского побережья России.
Британцы не одиноки в своих исканиях. Ранее разведку подступов к Керченскому проливу и Крымскому полуострову провел самолет "Боинг P-8A Poseidon" ВМС США. Летательный аппарат приближался к береговой линии полуострова на расстояние в 31 км, передает "Свободная пресса".
Эксперты полагают, что британские и американские самолеты, летающие вдоль российских границ, могут собирать сведения для Вооруженных сил Украины. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
"Возможно, этот самолет-разведчик США собирал информацию для Украины о ситуации в Керченском проливе, если между США и Украиной была такая договоренность. Наверное, он определял, какие радиотехнические средства России работают в этом регионе, что работает из средств ПВО", – отметил Кравченко.
По его словам, "это стандартная разведывательная работа США", но сейчас усиление активности разведывательных полетов наверняка связано с инцидентом, случившимся в Керченском проливе.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В ходе инцидента три украинских моряка получили легкие ранения.
Киев обвинил Москву в нарушении международного права, в стране было решено ввести военное положение сроком на 30 дней. Армию привели в состояние полной боеготовности. Власти РФ назвали действия украинских военных провокацией и призвали Незалежную отказаться от обострения ситуации.
Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе
Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах