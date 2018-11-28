Провокацию у Крымского моста устроили США

Американцы проговорились о своей роли в азовском инциденте

Вашингтон потребовал закрыть российским кораблям доступ в порты Европы и США. С таким предложением выступил бывший посол США на Украине Джон Хербст. Однако эта инициатива была подготовлена еще до украинской провокации в Керченском проливе, что дает основания полагать ее проведение по заказу американских властей.



В докладе, который подготовил экс-дипломат, выражена озабоченность Вашингтона в связи с обострением ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

"Соединенным Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлевские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству", – говорится в документе.

Доклад Хербста был опубликован на сайте Атлантического совета – американского неправительственного аналитического центра – за несколько дней до столкновения российских и украинских судов в Керченском проливе.

Бывший посол призвал американских и европейских политиков рассмотреть "упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлевской агрессии". Если данный принцип будет принят на вооружение, это станет новым словом во взаимоотношениях России и Запада: ранее санкции принимались уже постфактум и не использовались превентивно.

"Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии", – настаивает Хербст.

В Крыму назвали предложения американского дипломата сумасшествием, а самого его определили в скорбный дом.

"Это все сумасшествие. Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ "Палата №6". Наверное, нужно создать всемирную палату №6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать", – заявил РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Мнения о том, что Вашингтон может иметь прямое отношение к произошедшему в Керченском проливе, ранее уже высказывались. Вряд ли безвольный киевский режим сознательно пошел на обострение отношений с РФ без указки или одобрения из-за океана.

"Мы бы вряд ли увидели подобные инциденты, если бы Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины", – заявил на сей счет член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков. Его слова приводит RT.

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ России задержали три украинских военных корабля за незаконное пересечение морской границы РФ. В результате столкновения трое украинских моряков получили легкие ранения. Керченский пролив был закрыт для судоходства. Украина объявила о введении военного положения. Москва сочла действия украинских военных моряков заранее спланированной провокацией.