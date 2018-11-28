Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Провокацию у Крымского моста устроили США

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Американцы проговорились о своей роли в азовском инциденте

Вашингтон потребовал закрыть российским кораблям доступ в порты Европы и США. С таким предложением выступил бывший посол США на Украине Джон Хербст. Однако эта инициатива была подготовлена еще до украинской провокации в Керченском проливе, что дает основания полагать ее проведение по заказу американских властей.

В докладе, который подготовил экс-дипломат, выражена озабоченность Вашингтона в связи с обострением ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

По теме

"Соединенным Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлевские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству", – говорится в документе.

Доклад Хербста был опубликован на сайте Атлантического совета – американского неправительственного аналитического центра – за несколько дней до столкновения российских и украинских судов в Керченском проливе.

Бывший посол призвал американских и европейских политиков рассмотреть "упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлевской агрессии". Если данный принцип будет принят на вооружение, это станет новым словом во взаимоотношениях России и Запада: ранее санкции принимались уже постфактум и не использовались превентивно.

"Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии", – настаивает Хербст.

В Крыму назвали предложения американского дипломата сумасшествием, а самого его определили в скорбный дом.

"Это все сумасшествие. Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ "Палата №6". Наверное, нужно создать всемирную палату №6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать", – заявил РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Мнения о том, что Вашингтон может иметь прямое отношение к произошедшему в Керченском проливе, ранее уже высказывались. Вряд ли безвольный киевский режим сознательно пошел на обострение отношений с РФ без указки или одобрения из-за океана.

"Мы бы вряд ли увидели подобные инциденты, если бы Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины", – заявил на сей счет член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков. Его слова приводит RT.

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ России задержали три украинских военных корабля за незаконное пересечение морской границы РФ. В результате столкновения трое украинских моряков получили легкие ранения. Керченский пролив был закрыт для судоходства. Украина объявила о введении военного положения. Москва сочла действия украинских военных моряков заранее спланированной провокацией.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Париж и Берлин встали на сторону Москвы

Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей