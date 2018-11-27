НАТО припугнуло Россию страшными последствиями

Альянс собирается наказать нашу страну за инцидент в Керченском проливе

Для Москвы ее "вероломные" действия в Черном море не пройдут даром. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий. Нет никаких оправданий применения силы Россией против украинских кораблей. НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли", – заявил руководитель военно-политического блока (цитируется по EADaily).

Столтенберг не уточнил, какими могут быть для РФ обещанные последствия. Но тут же напомнил, что НАТО в последние годы активно наращивает военную мощь в Восточной Европе. Ответственность за нагнетание напряженности в регионе он возложил на Россию.

По оценке главы альянса, в Керченском проливе произошел "серьезный инцидент". Так что сторонам нужно продолжать "работу с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности".

Вчера Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Он заверил украинского лидера в "полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины" со стороны альянса, передает "Интерфакс".

Кроме того, стороны договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО из-за инцидента в Керченском проливе. Порошенко со своей стороны пообещал Столтенбергу, что введение военного положения в стране не окажет негативного влияния на президентские выборы, запланированные на следующий год. Когда именно состоится заседание комиссии, неизвестно, но уже сегодня Столтенберг встретится в штаб-квартире НАТО со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое украинских моряков получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.