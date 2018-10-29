США следят за Крымским мостом с воздуха

Над полуостровом вновь летал американский самолет-разведчик

Пентагон регулярно проводит рекогносцировку над Крымом. Накануне в воздушном пространстве у черноморского побережья России был замечен разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США.



Борт облетел Крым и побережье Краснодарского края, а в районе Севастополя приблизился к берегу на 35 км, передает PlaneRadar.

"Посейдон" был не одинок. Кроме него в воскресенье, 28 октября, над Крымом кружил разведывательный беспилотник Global Hawk Военно-воздушных сил США. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Судя по маршруту полета дрона, американцев интересовала ситуация вдоль линии разграничения в Донбассе, а также обстановка на черноморском побережья РФ.

Полеты Boeing P-8A позволяют Пентагону получить детальные изображения Крымского моста и подходов к нему. Учитывая сделанные ранее американскими военными и журналистами заявления о необходимости подрыва транспортной магистрали, такое любопытство настораживает.

Подобные полеты американские воздушные суда (с пилотами и без) совершают регулярно. В последний раз американские "гости" были замечены у российских границ 8 октября. Тогда информацию также собирали Global Hawk и Boeing P-8A, правда, "Посейдон" был с другим бортовым номером.

Помимо американцев разведку у берегов Крыма часто производят беспилотные летательные аппараты британских ВВС. Они, как правило, взлетают с авиабазы Акротири на Кипре. В Министерстве обороны РФ ранее вежливо предлагали Вашингтону и Лондону отказаться от подобных операций. Однако Пентагон ответил на это отказом.

После этого глава Минобороны России Сергей Шойгу намекнул странам западного блока, что их разведка совершенно бессмысленна. Дело в том, что уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию РФ, передает РИА "Новости".

На прошлой неделе силы авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели масштабные учения в Крыму, направленные в том числе на отражение атак на объекты на полуострове с воздуха.