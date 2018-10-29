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В Крыму планируют национализировать имущество Меджлиса

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Пока речь идет о религиозных объектах на полуострове

Крымские власти рассматривают создание особого механизма, который позволит передать Духовному управлению мусульман Крыма имущество запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис. Об этом в понедельник, 29 октября, заявил глава Республики Сергей Аксенов.

При этом он отметил, что как таковой национализации в стране не существует, однако "в теории – да".

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"Все, что касается меджлиса, под отдельным вопросом. Это вражеская организация, которая желает зла Республике Крым. Поэтому и меры соответствующие должны быть приняты", – цитирует "Крыминформ" Аксенова.

Он напомнил, что к настоящему времени ДУМК уже переданы несколько религиозных зданий, "которые имели непосредственное отношение к духовенству". В то же время, подчеркнул Аксенов, "просто общественным организациям имущество передать невозможно". Поскольку ряд объектов принадлежит частным лицам, "там (может быть) отдельная вообще процедура", указал он.

На прошедшем в субботу, 26 октября, в Симферополе курултае его депутаты попросили передать ДУМК имущество Меджлиса, прежде всего недвижимость. В частности, речь шла о здании на улице Шмидта в крымской столице, где ранее размещалось руководство экстремистской организации. Сейчас там помещения пустуют. В будущем здесь намерены открыть крымско-татарский музей. Также планируется передать ДУМК здание в поселке Пионерское под Симферополем.

Кроме того, сегодня Аксенов допустил и национализацию крупнейшего на полуострове предприятия, а именно завода "Титан", расположенного в Армянске. Эту меру он назвал исключительной в рамках обеспечения безопасности жителей Крыма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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