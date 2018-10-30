Хамса одобрила Крымский мост

Экологи сделали вывод о влиянии переправы на окружающую среду

Строительство Крымского моста не помешало обитающим в акватории рыбам вести привычный образ жизни. Об этом сообщил руководитель отдела планктона Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН Александр Болтачев.

"Крымский мост особенно не повлиял на экологию района", – отметил ученый. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только спустя какое-то время. Но то, что строители прислушивались к рекомендациям специалистов по биоресурсам, однозначно дало положительный результат.

"Применялись довольно щадящие методы. Даже во время миграции рыб, а как вы знаете, шумовой эффект ужасен для рыбы, ненадолго прекращались работы, чтобы рыба могла выйти", – рассказал Болтачев на пресс-конференции в Симферополе.

Что касается плохого улова хамсы и шпрот в регионе в этом году, то тут нужно винить не строительные работы, а переэксплуатацию вылова этого вида рыб в Крыму, Турции и Грузии. Но это цикличная проблема, успокоил ученый.

Аналогичного мнения придерживается и другой участник мероприятия – научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Андрей Багаев. По его словам, причин для негативных прогнозов в связи со строительством Крымского моста нет, передает "Крыминформ".