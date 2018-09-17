Химатаку на крымчан начала Украина

Причиной ЧП могла стать диверсия

Дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода "Крымский титан" от озера Сиваш, была разрушена с украинской стороны.

"За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу", – приводит РИА "Новости" слова директора предприятия Андрея Акулова.

Он добавил, что не знает, поступает ли соленая вода через разрушенную часть в кислотонакопитель – это могло вызвать реакцию серной кислоты с образованием хлороводорода. По словам Акулова, администрация предприятия уже обратилась в ФСБ для проверки.

В конце августа в городе Армянске произошел выброс загрязняющего вещества. Завод "Крымский титан" был остановлен, дети из города и двух сел были вывезены в санатории.

В пятницу, 14 сентября, в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации.