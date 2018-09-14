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На севере Крыма введен режим ЧС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ситуация с химвыбросами Армянске резко ухудшилась

На севере полуострова сброс химических вещества мог произойти не от местных предприятий, а со стороны Украины. Такова одна из ряда версий, которые сейчас рассматриваются властями Республики Крым в произошедшей экологической катастрофе в районе города Армянска. Здесь с пятницы, 14 сентября, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"На сегодняшний день существует шесть версий относительно причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первая – сброс неустановленных химических веществ со стороны сопредельного государства", – заявил на брифинге вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, слова которого приводит агентство "Крыминформ".

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Среди других версий называются и такие: превышения выброса вредных веществ ООО "Титановые инвестиции", АО "Бром" или "ПАО "Крымский содовый завод"; превышение объемов и концентрации сбросов сернистой кислоты ООО "Титановые инвестиции" в так называемый кислотонакопитель титанового завода; нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя ООО "Титановые инвестиции".

Как сообщил сегодня замначальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман, сейчас принимается решение рекомендовать "администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз". Он добавил, что данные мероприятия будут задействованы уже сегодня.

По его словам, режим ЧС позволит властям республики и администрации Армянска использовать резервный фонд. Фридман подчеркнул, что проводить какие-то дополнительные мероприятия в пострадавшем районе в настоящий момент необходимости нет.

Из резервного фонда Республики правительство Крыма направило 76 млн руб. для работ по локализации ситуации на севере полуострова.

В свою очередь, Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида в приграничном селе Перекоп в девять раз.

"Сегодня получены результаты, которые свидетельствуют о том, что ситуация начиная со вторника этой недели несколько ухудшилась. Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду", – отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее данным, в районе кислотонакопителей и в северо-восточной части села Перекоп показатели колеблются от 9 до 11 ПДК. Среднесуточных превышений непосредственно в Армянске нет.

Пеньковская при этом подчеркнула, что рисков для здоровья и острых отравлений нет, однако все ранее вывезенные в санатории из пострадавшего района дети на две недели останутся там отдыхать до стабилизации ситуации на севере Крыма.

Также сообщается, что хотя "обстановка в городе немножко напряженная", но паники среди местного населения нет. Об этом рассказал глава администрации Армянска Василий Телиженко. Он подчеркнул, что что завод "Крымский титан" и город – это единое целое.

Напомним, об экологической беде на севере полуострова стало известно от жителей Армянска, которые активно писали в соцсетях о состоянии в городе после выбросов в ночь с 23 на 24 августа. Тогда же правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку по сообщениям граждан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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