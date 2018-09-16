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Беспилотник-разведчик США завис над Крымом

Фото: ZUMAPRESS.com/Sra Tyler Woodward
Внимание американцев приковано к побережью Черного моря

Шпион США целый день наблюдал за российской территорией.

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk стартовал с итальянской базы НАТО Сигонелла и начал полет с мониторинга линии разграничения на Донбассе около полудня. Затем беспилотник отправился наблюдать за побережьем Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает Plane Radar.

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Шпион США зависал над территорией до десяти вечера, а затем отправился обратно.

В последнее время разведчики США буквально обложили Россию. Особенно часто их замечают у крымских берегов.

Виктория БАЛАЯН
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