Беспилотник-разведчик США завис над Крымом
Шпион США целый день наблюдал за российской территорией.
Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk стартовал с итальянской базы НАТО Сигонелла и начал полет с мониторинга линии разграничения на Донбассе около полудня. Затем беспилотник отправился наблюдать за побережьем Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает Plane Radar.
Шпион США зависал над территорией до десяти вечера, а затем отправился обратно.
В последнее время разведчики США буквально обложили Россию. Особенно часто их замечают у крымских берегов.
10:34 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000 взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Украины🇺🇦#UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/aJ9bkqkndt
14:36 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.
Как предполагалось, полетел мониторить Российское🇷🇺 побережье Чёрного моря. pic.twitter.com/CezPGuJYb4
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