На полуострове собрались наказать Украину за издевательства над жителями

Глумлением над людьми назвал прекращение киевскими властями поставок воды в Крым глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. По его мнению, этот вопрос следует обсудить на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он предложил представить реакцию жителей Евросоюза на перекрытие реки "Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять?".

"Перекрыть днепровскую воду – это кощунство", - подчеркнул он, пишет РИА "Новости".

Он напомнил, что Киев также устроил энергетическую и продовольственную блокаду, перекрыл транспортные и информационные каналы, соединяющие часть России и Украину.

"Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами", – сказал политик.

Вопреки протестам украинской делегации Абажер выступил на ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше, где рассказал о межнациональных отношениях в Крыму. В предстоящем в понедельник выступлении он собрался поднять тему о водной блокады полуострова.

До воссоединения Крыма с Россией Незалежная обеспечивала порядка 85% потребностей полуострова в пресной воде. Однако затем она перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал.