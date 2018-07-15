Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рядом с Крымом засекли британский беспилотник

Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеНа Крымском мосту произошла чудовищная авария
За полуостровом пристально наблюдают издалека

Самолет-разведчик британских ВВС дважды облетел Крым согласно данным портала Mil Radar, который отслеживает все воздушные перемещения.

По данным сайта, беспилотник Raythen Sentinel начал свою миссию в Черном море в 09:05 мск, поднявшись с военной базы Акротири, расположенной на Кипре. Самолет два раза пролетел вдоль побережья Крыма, после чего устранился.

В Минобороны РФ уже обращали внимание на то, что активность воздушных разведчиков около российской границы выросла. Как отмечает РИА "Новости", министерство не единожды обращалось к Пентагону с просьбой прекратить полеты близ территории России, однако получало отказ.




Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей