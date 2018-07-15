За полуостровом пристально наблюдают издалека

Самолет-разведчик британских ВВС дважды облетел Крым согласно данным портала Mil Radar, который отслеживает все воздушные перемещения.

По данным сайта, беспилотник Raythen Sentinel начал свою миссию в Черном море в 09:05 мск, поднявшись с военной базы Акротири, расположенной на Кипре. Самолет два раза пролетел вдоль побережья Крыма, после чего устранился.

Royal Air Force Sentinel R1 ZJ961 RRR9987 departed Akrotiri at approx 0605z - Black Sea mission pic.twitter.com/GNUCwkPG36 — Mil Radar (@MIL_Radar) 13 июля 2018 г.

В Минобороны РФ уже обращали внимание на то, что активность воздушных разведчиков около российской границы выросла. Как отмечает РИА "Новости", министерство не единожды обращалось к Пентагону с просьбой прекратить полеты близ территории России, однако получало отказ.











