В ДТП погибли женщина и ребенок

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюка столкнулись две легковушки – ВАЗ-21099 и Toyota Land Cruiser. От удара на месте скончались 39-летняя женщина, сидевшая за рулем "99-й", а также ее 14-летняя дочь.

Паблик "ЧП Краснодар" опубликовал видео, на котором видны последствия страшной аварии, которая произошла 13 июля.

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Отмечается, что иномарка врезалась в "ВАЗ" в тот момент, когда тот выезжал задним ходом с придорожной парковки. Удар оказался настолько сильным, что отечественную легковушку сплющило и отбросило на обочину.