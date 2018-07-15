Здоровье
- Плохая погода превращает людей в психов
- Развеян миф о вреде сигарет
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюка столкнулись две легковушки – ВАЗ-21099 и Toyota Land Cruiser. От удара на месте скончались 39-летняя женщина, сидевшая за рулем "99-й", а также ее 14-летняя дочь.
Паблик "ЧП Краснодар" опубликовал видео, на котором видны последствия страшной аварии, которая произошла 13 июля.
Отмечается, что иномарка врезалась в "ВАЗ" в тот момент, когда тот выезжал задним ходом с придорожной парковки. Удар оказался настолько сильным, что отечественную легковушку сплющило и отбросило на обочину.
Мать и дочь попали в жесткое ДТП у Крымского моста! • Авария произошла 13.07 в 03:20 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюка. - 39-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21099» выезжала задним ходом с придорожной парковки и врезалась в «Toyota Land Cruiser 200» под управлением 47-летнего жителя Москвы. - Удар был такой силы, что отечественную легковушку сплющило и отбросило на обочину. • На месте происшествия от полученных травм погибли: водитель «ВАЗа» и ее 14-летняя дочь. - В больницу доставлен 13-летний мальчик, у него сотрясение мозга, травма живота, ушибы. Все трое – жители Саратовской области. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп
Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде
Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери