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В Крыму поселится Росгвардия

Sergey Kovalev/Global Look Press
Для ведомства уже готовят базы в трех городах

Национальная гвардия РФ появится в Симферополе, Алуште и Керчи, сообщили в Госкомитете по государственной регистрации и кадастру республики.

Сейчас ведомство помогает руководству Росгвардии в оформлении зданий, которые будут использованы как базы для размещения бойцов. Как рассказали в крымском Госкомрегистре, вопрос поднимался на встрече встрече главы ведомства Александра Спиридонова и замначальника управления Росгвардии Виктора Любимского.

"Среди основных задач Росгвардии – обеспечение безопасности важных объектов на территории полуострова, например, моста через Керченский пролив", – цитирует РИА "Новости" Спиридонова.

Отмечается, что в одном из зданий, которое сейчас оформляют через Росреестра, появится база ОМОНа.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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