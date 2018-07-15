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Национальная гвардия РФ появится в Симферополе, Алуште и Керчи, сообщили в Госкомитете по государственной регистрации и кадастру республики.
Сейчас ведомство помогает руководству Росгвардии в оформлении зданий, которые будут использованы как базы для размещения бойцов. Как рассказали в крымском Госкомрегистре, вопрос поднимался на встрече встрече главы ведомства Александра Спиридонова и замначальника управления Росгвардии Виктора Любимского.
"Среди основных задач Росгвардии – обеспечение безопасности важных объектов на территории полуострова, например, моста через Керченский пролив", – цитирует РИА "Новости" Спиридонова.
Отмечается, что в одном из зданий, которое сейчас оформляют через Росреестра, появится база ОМОНа.
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