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На Крым надвигаются стихийные бедствия

Фото: pixabay.com
Жителей и туристов предупредили об опасности

В понедельник и вторник, 16 и 17 июля, на полуострове возможен резкий подъем уровня рек и сход селей.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Крымчан и гостей полуострова призывают быть осторожными, находясь рядом с реками. Кроме того, 16 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/секунду. Из-за ветра возможны нарушения в работе Керченской паромной переправы.

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Компания "Крымэнерго" предупредила, что из-за ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи, и объяснила, что при штормовом ветре следует быть особенно внимательными. Ранее сообщалось, что из-за аварии часть жителей на западе полуострова осталась без света.

Валентина МАЙОРОВА
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