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В Крыму отключилось электричество

Фото: ТАСС
Без света осталась часть жителей на западе полуострова

Авария затронула Сакский район и Евпаторию. Утром отключилось несколько высоковольтных линий электропередач: "Холодильник – Кристалл", "Евпатория – Холодильник" и "Мойнаки – Евпатория". Сработала противоаварийная система защиты. Отметим, что ЛЭП принадлежат ГУП РК "Крымэнерго".

ЧП случилось в 10:47. Уже через несколько минут в часть домов крымчан электричество вернулось. Устранение последствий аварии на подстанции "Холодильник" заняло чуть больше времени, но в 11:38 электроснабжение полностью восстановили. 

"Действием защит отключились ВЛ 110 кВ "Холодильник – Кристалл", "Евпатория – Холодильник" и "Мойнаки – Евпатория" с неуспешным автоматическим повторным включением", – цитирует РИА Новости сообщение Минэнерго.

Напомним, отключение электричества на полуострове также произошло на днях, 6 июля. К счастью, без благ цивилизации крымчане страдали недолго.

Первый масштабный блэкаут случился в Крыму месяц назад, 13 июня. Тогда без света остались жители Симферополя и Севастополя, возникли проблемы с сотовой связью. Однако энергетики быстро справились с этой аварией.

Виктория БАЛАЯН
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