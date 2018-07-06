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В Крыму случилась серьезная авария

Фото: pixabay.com
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Пострадали местные жители и туристы

ЧП произошло днем в пятницу, 6 июля. Из-за аварии на линиях электропередачи часть крымчан осталась без света. Сколько именно жителей не могут воспользоваться благами цивилизации, пока неизвестно.

Без электроснабжения остались бытовые потребители (количество населения уточняется). Мощность отключенных потребителей – 44 МВт", – цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

Бригады специалистов уже работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

Напомним, от перебоев со светом крымчане и отдыхающие, которых благодаря Крымскому мосту становится все больше, периодически страдают с 13 июня. В этот день произошло первое масштабное отключение электричества в Симферополе и Севастополе, также были и проблемы с сотовой связью. Тогда на подстанции "Тамань" сработала противоаварийная автоматика, из-за чего отключились ЛЭП и изнывающие от жары крымчане остались без кондиционеров и холодильников на какое-то время, а курортники не могли дозвониться домой. К счастью, энергетики быстро справились с блэкаутом.

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Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life +4
Виктория БАЛАЯН
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