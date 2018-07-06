Ученые исследуют подводное кладбище в Крыму

Императорский флот затонул сто лет назад

Построенные в начале прошлого века подлодки "Гагара", "Нарвал", "Кашалот" и "Скат" хранят тайны Первой мировой войны. Они входили в состав первого подводного флота Российской империи. Эти субмарины, а также немецкий корабль исследует совместная экспедиция в Севастополе. В соседнем квадрате залегла на дно "Камбала". К ее изучению приступят чуть позже.

Затонувший после Первой мировой Императорский флот обнаружили еще в 80-е годы. Однако технический прогресс только сейчас позволил детально рассмотреть ценную находку.

Подводное кладбище расположилось на глубине, равной высоте двадцатиэтажного дома.

"Там темно довольно и работать нужно с фонариком, очень аккуратно чтобы не намутить иначе видимость пропадет на час", — рассказал "5 каналу" участник экспедиции Давид Берлин.

Вместе с учеными на дно погрузился и робот-дайвер "Марлин 350". Цифра означает глубину, которая покоряется плавающему устройству. Ему доступны самые потаенные места затопленных кораблей, похвастался коллега Давида Александр Черных

"Он хорош тем, что на такой глубине уже не могут работать люди. Робот маневренный и может проходить по кругу объекты и картинка с него поступает на надводный пункт, – пояснил участник экспедиции.

Так, мобильному штабу становится доступно все то, что "увидел" "Марлин".