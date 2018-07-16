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Крымский мост закроют

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Переход снимут в видеоклипе известной рок-группы

Самый красивый участок – фарватерный – станет местом, где развернется действие видеоклипа на новую песню "Любэ". Крымский мост будет полноправным участником съемки одного из эпизодов творения композитора и продюсера Игоря Матвиенко и поэта Александра Шаганова.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком", – рассказал солист группы Николай Расторгуев.

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Он отметил, что участники съемок увидели искренний восторг и радость людей из разных регионов, которые проезжают по мосту над проливом, и захотели "передать и сохранить в песне" эти ощущения.

Съемки клипа проходят в акватории и на берегах Керченского пролива. А один из эпизодов будет сниматься непосредственно на автодорожной части Крымского моста, движение на которой днем, в среду, 18 июля, будет временно ограничиваться.

"Движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым", – сообщили в информационном центре "Крымский мост", добавив, что ограничения не окажут существенного влияния на дорожную обстановку.

Мост стал источником вдохновения для многих поэтов и музыкантов. В частности, песни, посвященные ему, прозвучали в исполнении Ольги Кормухиной, Дениса Майданова, Александра Скляра, Дмитрия Харатьяна.


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Вероника ПОДСТРЕХИНА
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