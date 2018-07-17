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Трампу покажут настоящий Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Juhani Niiranen
продолжениеКрымский мост закрывают
Жители намерены рассказать президенту о реальной ситуации на полуострове

Председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер считает, что президенту Дональду Трампу нужно рассказать о законности проведенного на полуострове референдума и воссоединении с Россией.

"Уверен, что у президента США достаточно информации, чтобы признать Крым частью Российской Федерации, но было бы неплохо, если бы была организована встреча", – рассказал Абажер РИА "Новости".

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Он добавил, что представителям общественности Крыма есть что сказать американскому президенту: объяснить, что референдум стал свободным волеизъявлением, а его результаты показали желание жителей полуострова "жить в составе России".

Абажер считает, что рано или поздно мировое сообщество признает регион частью РФ, а нынешние действия Запада по отношению к России и Крыму назовут ошибкой.

Владимир Путин заявил по итогам переговоров в Хельсинки, что Дональд Трамп считает незаконным присоединение Крыма к России, хотя на встрече G7  в Канаде американский лидер утверждал, что Крым – российский, потому что там говорят по-русски.

Валентина МАЙОРОВА
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