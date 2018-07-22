Полуостров не дает покоя военным

У российских границ вновь засветился беспилотник. Принадлежащий Королевским ВВС Британии разведчик кружил у берегов Крыма и Краснодарского края.

Накануне самолет-шпион поднялся в воздух с расположенной на Кипре военной авиабазы Акротири. За два часа он облетел побережье Черного моря. Миссия началась в 14:11 по московскому времени. Завершился полет в 16:07. Об этом сообщает портал Plane Radar на своей странице в Twitter.

Это был тот же летательный аппарат, который заметили у берегов Крымского полуострова 14 июля. Вчера беспилотник с бортовым номером ZJ691 следовал по аналогичному маршруту.

В последнее время активность зарубежных воздушных шпионов резко повысилась. Министерство обороны России не раз выражало протест американской стороне. Однако в Пентагоне проигнорировали призывы ведомства прекратить полеты у границ нашей страны.