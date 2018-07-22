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У российских границ вновь засветился беспилотник. Принадлежащий Королевским ВВС Британии разведчик кружил у берегов Крыма и Краснодарского края.
Накануне самолет-шпион поднялся в воздух с расположенной на Кипре военной авиабазы Акротири. За два часа он облетел побережье Черного моря. Миссия началась в 14:11 по московскому времени. Завершился полет в 16:07. Об этом сообщает портал Plane Radar на своей странице в Twitter.
Это был тот же летательный аппарат, который заметили у берегов Крымского полуострова 14 июля. Вчера беспилотник с бортовым номером ZJ691 следовал по аналогичному маршруту.
В последнее время активность зарубежных воздушных шпионов резко повысилась. Министерство обороны России не раз выражало протест американской стороне. Однако в Пентагоне проигнорировали призывы ведомства прекратить полеты у границ нашей страны.
14:11 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 21, 2018
Самолёт радиоэлектронной разведки , #Вombardier #Global #Express #Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧 , с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской🇨🇾 авиабазы Акротири, производит разведывательный полёт у Черноморского побережья России🇷🇺.
#Crimea pic.twitter.com/oE7FpUuxMs
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