Жителей полуострова ждут перемены

Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что "болевая точка" на трассе Керчь – Симферополь в скором времени будет устранена. Дело в том, что около Феодосии в сезон отпусков, когда в Крым направляется большой поток туристов, скапливается много транспорта. Автомобильная пробка в этом районе летом – дело обычное.

Однако власти республики вплотную занялись данным вопросом, сообщил журналистам Аксенов. По его словам, вице-премьер РК Виталий Нахлупин вместе с представителями ГИБДД и администрацией Феодосии системно подошли к ликвидации затора. При помощи квадрокоптера они определили, где возможна установка запрещающих знаков, где и как можно ограничить повороты, какие зоны выделить.

"Потому что там есть ряд точек, в которых происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд", – цитирует Аксенова РИА "Новости".

Он добавил, что уже завтра, 24 июля, будет представлен результат работы комиссии во главе с Нахлупиным. Вице-премьер республики намерен показать СМИ план действий по устранению автомобильного затора. На все мероприятия уйдет минимум времени, заверил глава РК. "В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию", – уточнил Аксенов.

