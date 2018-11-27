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Обманул всех: Порошенко втайне изменил закон о военном положении

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Президент Петр Порошенко ввел военное положение на Украине на 60 дней, а не на 30, как было объявлено ранее.

"Предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019", – сообщается в Указе, опубликованном на сайте главы государства.

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В документе подчеркивается, что силовые ведомства Республики должны обеспечить общественный порядок, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры, а также говорится о необходимости усиления контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный работы. Отмечается, что нужно обратить особое внимание на улучшение информационной безопасности и кибербезопасности.

В понедельник, 26 ноября, три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обнародовали заявление, в котором выразили свои опасения в связи с введением военного положения, так как оно не только ограничивает права и свободы граждан, но и может вызвать хаос в государстве. По мнению экс-президентов, решение Петра Порошенко связано не с ситуацией, сложившейся в акватории Азовского моря, а с предстоящими выборами 2019 года. "Введение военного положения за несколько недель до начала избирательной кампании порождает подозрения в наступлении на демократию", – подчеркивается в документе.

При этом сам Порошенко заявил, что его Указ не отменяет выборы президента на Украине.

Ситуация в Черноморско-Азовском регионе обострилась в воскресенье, 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России. Суда были арестованы российскими пограничниками и отбуксированы в Керчь. 

Валентина МАЙОРОВА
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