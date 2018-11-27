Войне в Донбассе дали зеленый свет

Киев собирается атаковать непризнанные республики

Военное положение, введенное властями Украины, приведет к эскалации обстановки на востоке страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По словам представителя Кремля, подобный шаг – это внутреннее дело Киева. "Но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску", – приводит мнение Пескова РИА "Новости".

Пресс-секретарь главы государства уверен, что военное положение потенциально может привести к росту напряженности в Донбассе. Украинская провокация в Керченском проливе – это "очень серьезный вопрос" для президента страны. Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным. Поэтому в скором времени он озвучит свою позицию по данной теме.

Между тем в Донбассе считают, что на выполнении минских договоренностей военное положение на Украине сказаться не должно. Единственное, к чему оно может привести, – это к ухудшению условий жизни самих украинцев. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел непризнанной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

"Киев всех абсолютно избирателей лишил права выбора в сложившихся сегодня обстоятельствах. Я не думаю, что эта ситуация приведет к повышению лояльности населения Украины к действиям тех, кто пребывает у власти в Киеве. Население Украины может серьезно пострадать от принятия такого решения. Хотя кого это в Киеве интересует?" – приводит слова чиновника РИА ФАН.

По мнению Дейнего, на Украине могут вспыхнуть массовые протесты против действующей власти, но режим Порошенко будет их пресекать на корню силовыми методами, ссылаясь на действие режима военного положения.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли государственную границу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. После этого корабли были задержаны. В ходе столкновения три украинских моряка получили легкие ранения.

На фоне инцидента в Керченском проливе Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны. Он будет действовать на протяжении 30 дней. В Москве действия украинских военных и политиков называют провокацией.