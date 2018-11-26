Порошенко ввел военное положение на Украине

Президент обязал парламент рассмотреть соответствующих законопроект

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о решении Совета Национальной безопасности ввести военное положение в стране.

Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на официальном сайте главы государства в понедельник, 26 ноября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине", – сказано в указе.

В решении СНБО отмечается, что лидеру нации предложили ввести военное положение с 14:00 минут 26 ноября 2018 до 14:00 минут 25 января 2019.

В парламенте уже зарегистрирован законопроект № 9338 о введении военного положения на Украине. Рада уже должна его рассмотреть.

В рамках президентского указа Генштабу ВС поручено организовать мероприятия по частичной мобилизации, а также провести учебные сборы с резервистами в необходимых объемах.

Генштаб должен обеспечить противовоздушную оборону важных гособъектов, промышленных районов, административных центров страны и группировок войск (сил) от ударов с воздуха.

Помимо этого на рассмотрение СНБО поручено внести предложения относительно привлечения других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мероприятий правового режима военного положения.