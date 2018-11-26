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Польша поддержала введение военного положения на Украине

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко ввел военное положение на Украине
Глава Незалежной развернул активную информационно-пропагандистскую кампанию

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку главе Украины Петру Порошенко в его действиях, предпринимаемых в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Порошенко вызвал Дуду на телефонный разговор в понедельник, 26 ноября, и поведал о "грубом акте агрессии России", который пережила Украина накануне. Обрисовав в красках ситуацию, киевский лидер сообщил коллеге в Варшаве, как намерен на эту "агрессию" отвечать, а именно – вводить военное положение в стране.

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Дуда деятельность Порошенко одобрил. Лидеры договорились надавить на ЕС с тем, чтобы усилить против Москвы санкции. Кроме того, "собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой", говорится в сообщении.

После этого Порошенко позвонил другому поляку – главе Евросовета Дональду Туску – и также пожаловался ему на Москву.

"Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действии России и эскалации ситуации и объявил о полной поддержке Украины", – рапортует пресс-служба украинского президента.

Пообщался Порошенко и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Результатом телефонных переговоров стало решение о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина – НАТО.

В воскресенье, 25 ноября, военные корабли Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться экипажи не отреагировали, в результате служащие ФСБ РФ применили оружие, задержали суда и доставили их в порт Керчи.

В ответ власти Украины решили ввести военное положение в стране. Это позволяет теряющему поддержку населения Порошенко отменить запланированные на весну выборы и сохранить власть, пишет РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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