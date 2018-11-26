Задержанный украинский экипаж посчитали

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В общей сложности на трех кораблях Незалежной, которых настигли в Керченском проливе российские пограничники, были 24 моряка. Об этом сообщил осведомитель в силовых структурах Крыма.
"Всего на задержанных кораблях находилось 24 человека", – рассказал информатор РИА "Новости".
Информация была подтверждена еще одним собеседником агентства, который напомнил, что трое задержанных с не представляющими опасности ранениями находятся в больнице. Украинцам оказывается "вся необходимая медицинская помощь".
По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации
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