Задержанный украинский экипаж посчитали

Морской конфликт спровоцировали чуть больше 20 человек

В общей сложности на трех кораблях Незалежной, которых настигли в Керченском проливе российские пограничники, были 24 моряка. Об этом сообщил осведомитель в силовых структурах Крыма.

"Всего на задержанных кораблях находилось 24 человека", – рассказал информатор РИА "Новости".

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Информация была подтверждена еще одним собеседником агентства, который напомнил, что трое задержанных с не представляющими опасности ранениями находятся в больнице. Украинцам оказывается "вся необходимая медицинская помощь".







