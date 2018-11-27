Спецслужбы признались в истинной цели провокации у Крымского моста

На борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, находились сотрудники спецслужб. Об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.



"Офицеры украинской спецслужбы выполняли задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона "О Службе безопасности Украины", - приводит слова главы СБУ пресс-служба ведомства.

По словам Грицака, это обычная практика: военная контрразведка повсюду сопровождает подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Более того, в России, по словам руководителя организации, принята аналогичная практика.

"Удивление" же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора", – сказано в сообщении спецслужбы.

Накануне украинские моряки во время допроса сотрудникам ФСБ признались в том, что они являются агентами СБУ и что они сознательно шли на нарушение государственной границы. На это указал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание – действовать именно таким образом", – сообщил дипломат.

Один из задержанных, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, заявил, что имел приказ перебросить военные корабли с боевым оружием на борту из Одессы в Мариуполь невзирая ни на что. "Запросы по УКВ-радиостанции (от российской стороны) игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", – подтвердил капитан.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое украинских моряков получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Киев объявил о введении военного положения в стране.