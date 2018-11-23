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Тимошенко обвинила Порошенко в дискредитации оппонентов

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото:Утро.ру
У главы государства что-то случилось с головой накануне выборов

Президента Украины Петра Порошенко упрекнули в использовании грязных политтехнологий в процессе ведения предвыборной кампании, которая, кстати, еще и не началась. Об этом говорится в заявлении ВО "Батькивщина", призвавшего политические силы к ответственности. Такова была реакция партии на появившиеся в Киеве билборды с изображением ее лидера Юлии Тимошенко в образе старушки и с провокационными лозунгами.

"Ощущение неизбежного конца и осознание, что шансов переизбраться на второй срок не осталось, заставляет Петра Порошенко терять голову и толкает его к использованию самых грязных инструментов ведения избирательной кампании", – отмечается в заявлении.

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"Батькивщина" поставила на вид лидеру нации, что он "не в состоянии после 4,5 лет управления государством предъявить обществу хотя бы один свой багаж" и поэтому "прибегает к фолу последней надежды – дискредитации главного оппонента", делая это "совершенно унизительным и отвратительным способом".

Партия Тимошенко считает, что "лживые и оскорбительные билборды" в Киеве и пригороде, развесили по личному указанию пана Порошенко, а исполнителем провокации стал "ближайший его приспешник", депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади.


""Батькивщина" призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкому преступлению, а местную власть – "очистить" украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта", – следует из документа.

По мнению всеукраинского объединения, данная "попытка Порошенко запятнать и очернить кандидата, имеющего наибольшее доверие народа, которая чуть ли не втрое превышает уровень поддержки нынешнего президента, его не спасет". 

"Власти остались считанные месяцы, а потом придется отвечать: и за повышение тарифов, и за зарабатывание на крови украинских воинов. Придется отвечать и за использование грязных клеветнических технологий в политической борьбе, которыми президент не унижает своих оппонентов, а себя и, что самое худшее – всю страну", – констатировала партия пани Тимошенко.

Здесь надо признать правоту политсилы: по результатам свежего опроса Центра социальных исследований "София", у Юлии Владимировны больше всего шансов пройти во второй тур предстоящих в конце марта 2019 г. выборов. Более того, "шоколадный король" проиграл бы лидеру только созданного объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, сообщает "112".

Случись выборы президента в данный момент, за Тимошенко бы отдали свои голоса 16,2% избирателей, а за Бойко – 14,1%. Нынешний глава государства пока в рейтинге плетется третьим (8,2%), а на пятки ему наступает актер и шоумен Владимир Зеленский (7,9%).

Сегодня "газовая принцесса" еще приблизилась к народу (так она, вероятно, думает), сделав очередное популистское обещание, которое, конечно же, придется на душу украинцам. Пани Тимошенко, выступая в Киеве сказала, что цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое в первые недели после ее инаугурации в качестве нового президента страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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