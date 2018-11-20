"Аморальному" главе государства не дали ни одного шанса на будущих выборах

Давний оппонент действующего президента Украины днепропетровский бизнесмен Игорь Коломойский убежден, что Петру Порошенко не удастся пойти на второй срок. Беглый олигарх и экс-владелец когда-то крупнейшего в стране частного (ныне национализированного) "Приватбанка" считает, что "шоколадному королю" у власти осталось пребывать совсем немного.

"Уже недолго осталось. Сколько терпеть еще – пять месяцев осталось", – сказал Коломойский в интервью Соне Кошкиной, сообщает ТСН.

Он категорически отверг предположение, что Петр Алексеевич сможет выиграть выборы, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

"Нет-нет-нет, такого быть не может. Ну как такое может быть. Если такое произойдет, я скажу, что я вообще ни в чем не разбираюсь, тогда я уйду на пенсию окончательно", – заявил олигарх.

В своем прогнозе Коломойский уверен на 99%.

"Есть тысяча и одна причина, почему так не должно произойти. Не хочу поливать его грязью, он президент, его избрал народ... Не хочу давать оценок его человеческим качествам, кроме одного – я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление двумя словами – полная аморальность", – подчеркнул он.

По его мнению, лидер нации любые события пытается превращать в плюсы своей политической карьеры. Если Порошенко останется еще на пять лет, то "надо будет менять стратегию", добавил бизнесмен.

Также он заметил, что не намерен возвращаться на Украину, пока там не сменится власть, поскольку он опасается, что президент не позволит ему вырваться за пределы страны.

С беглым олигархом согласен и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Украинский эксперт уверен, что пан Порошенко уже не нужен даже американцам, которым сейчас уже "абсолютно все равно, кто будет президентом: Тимошенко, Гриценко или даже Ляшко". Вашингтону главное, чтобы выборы на Украине прошли легитимно, в запланированные сроки, "без слишком серьезного и откровенного воздействия государственных силовых структур".

А вот будущую судьбу Петра Алексеевича он обрисовал трагически, причем при любом раскладе – победит ли он или сдаст позиции.

"Если Порошенко начнет "душить" своих противников, то США прекрасно понимают, чем это может закончиться – Порошенко либо проиграет, и в таком случае его повесят на фонаре напротив администрации президента, либо он может выиграть, но продержится он недолго... Поскольку он как диктатор не нужен даже своим собственным приближенным, то в результате его все равно через два или три месяца повесят на фонаре напротив администрации президента, но это будут делать уже другие люди", – цитирует "Новостное агентство Харькова" эксперта.

Напомним, действующий лидер Незалежной еще не объявлял о своем участии в выборах, но по стране уже кругом весят билборды с его программной триадой – "Армия! Язык! Вера!" Между тем, согласно последним рейтингам, Порошенко уступает не только руководителю "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а даже комедийному актеру и телеведущему Владимиру Зеленскому.

