Свою предвыборную кампанию он решил провести на средства из казны

Президентский фонд Петра Порошенко получит в следующем году 1 млрд гривен из госбюджета. Это следует из проекта главного финансового документа Украины на 2019 год. И это означает, что лидер Незалежной решил не тратиться на свою заведомо провальную избирательную кампанию, а провести ее за счет казны.

"Власть достигла верха цинизма, – прокомментировал ситуацию председатель "Украинского объединения патриотов" (УКРОП), депутат Верховной рады Тарас Батенко. – Украинская власть никогда не гнушалась использовать бюджет для собственного предвыборного пиара – ни для кого не секрет. Но она превзошла сама себя", – отметил он в Facebook.

Лидер УКРОПа отметил, что на данные деньги будут покупать автобусы для сельских школ, строить спортивные объекты и финансировать развитие науки. Но сделано это будет не от имени государства, а от лица самого Порошенко, ведь фонд-то его именной. Тем самым президент Незалежной будет пытаться набрать очки перед выборами.

"Мы знали, что власть скупая и жадная. Но после того, как, обогатившись за время войны в десятки раз, решилась на фактическое финансирование своей предвыборной кампании из государственного бюджета, – за это и мертвые, и живые, и нерожденные диктаторы мира должны аплодировать стоя!" – написал Батенко.

Хитрый ход Порошенко прокомментировал и украинский предприниматель Анатолий Амелин. "Этот, скоро уже не президент, решил мои налоги, да и ваши тоже, напилить в фонд имени себя для покупки лояльности электората!!! – написал он на странице в соцсети. - Ох не быть ему больше главой коррупционной вертикали...", – предрек бизнесмен.

Выборы президента Украины запланированы на конец марта 2019 года.

В четверг, 22 ноября, Верховная рада рассматривает проект госбюджета-2019 во втором чтении.