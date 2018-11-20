Соратники Порошенко бегут с тонущего корабля

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Соратники Порошенко меняют прописку

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Верхушка Украины отвернулась от своего президента

За спиной Петра Алексеевича готовится заговор. В случае провала в президентской гонке нынешнему лидеру придется несладко.

Его окружение готовит нож в спину. Если Порошенко не удержится в своем кресле, украинская элита отвернется от него и от страны в целом.

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К слову, верхушка страны уже присмотрела для себя новую родину. Есть сведения, что соратники президента уедут жить в Лондон.  

Да и он сам не задержится в Незалежной. Не секрет, что пан Порошенко владеет недвижимостью в Испании. Бытует мнение, что он присматривает себе местечко в Евросоюзе.

Между тем окружение Петра Алексеевича в случае его неудачи предпочтет держаться от него подальше. Так, например, экс-глава Нацбанк Валерия Гонтарева уже перебралась с сыном Антоном на берега Туманного Альбиона, пишет "Страна".

О смене прописки она призналась после разоблачительного сообщения бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко, который раскрыл тайну о доме Гонтаревой, которая приобрела его за £23 млн, что равно примерно $30 миллионам.

Британская столица приглянулась также в прошлом партнеру начальницы Нацбанка, финансовому советнику лидера Незалежной банкиру Макару Пасенюку. Он, кстати, вышел из тени только после скандала вокруг сладкой компании президента. Речь о передаче в слепой траст Roshen.

В сторону Лондона держит курс также депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский. Правда, сам он никак не реагирует на данный слух. Пока же Грановский планирует баллотироваться по мажоритарному округу в Харькове.

Однако не все так гладко. Украинских "изменников" ожидает небольшое разочарование. Ведь еще в прошлом году Британия приняла закон о противодействии незаконному финансированию. Его также называют "законом о грязных деньгах". У владельцев домов, квартир и прочей недвижимости дороже £50 тыс. теперь спрашивают, откуда у них взялись несметные богатства. А украинские чиновники вряд ли смогут объяснить происхождение своих капиталов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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