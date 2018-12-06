Политик выступит в неожиданном для себя качестве

Сбежавший из страны Михаил Саакашвили подобрал себе достойную роль в грядущей избирательной кампании главы Незалежной. Он будет вести телешоу, в котором расскажет украинцам о плюсах и минусах каждого из кандидатов.



Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области станет ведущим передачи "Джокеры. Путь в президенты". Она будет выходить на украинском телеканале ZIK. "Новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты", – так выпуск программы анонсировали в эфире телеканала.

В проморолике также процитировали самого Саакашвили, который утверждает, что знает, "какие черты нужны президенту", а также знаком с украинскими политиками. Именно поэтому он и решил помочь гражданам страны определиться с выбором.

Очевидно, для съемок придется организовать выездную телестудию. Ведь опальный политик в настоящее время проживает в Нидерландах и путь обратно на Украину ему закрыт.

Украинские политологи называют появление Саакашвили на ТВ "последней гастролью". Кандидат от его партии потерпел поражение на выборах в Грузии, а на Украине экс-губернатор тоже не имеет организованных политических сторонников. Единственный шанс хоть как-то напомнить о своем существовании – появиться на голубых экранах, отмечает Replyua.

Михаил Саакашвили дважды избирался президентом Грузии – в 2004 и 2008 годах. В конце срока полномочий, в 2013-м, он покинул Грузию. В 2015-м политик, поддержавший госпереворот на Украине, получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. В 2017 г. президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства и выслал из страны в Польшу. Нидерланды предоставили политику право на проживание и работу. В Грузию экс-президент вернуться не может, поскольку на родине ему грозит длительный тюремный срок.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, главным фаворитом является лидер партии "Батькивщина", экс-премьер страны Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 18,9% избирателей. Второе место занимает шоумен Владимир Зеленский с 10,7% голосов, Петр Порошенко идет на третьем месте с 9,9% голосов.

После произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе с участием украинских военных и российских пограничников в десяти регионах Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. Если его продлят, это может помешать проведению выборов президента.