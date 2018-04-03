Экс-глава Одесской области не может в одиночку справиться с подаренной выпивкой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас проживает в Амстердаме, получил от своих последователей украинское сало и самогон.

Саакашвили подчеркнул, что группа активистов на своей машине приехала с территории Западной Украины. При этом они привезли так много грибов, самогона, вина и сала, что он обратился к своим подписчикам за помощью.

"В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Последователи не оставили такой порыв политика без внимания и немедленно сообщили о готовности присоединиться к празднованию – ведь "украинское сало так тяжело найти в Голландии", передает РИА ФАН.

Скитания бывшего президента Грузии и экс-чиновника Незалежной начались 12 февраля, в день, когда его депортировали с Украины. Сейчас Михаил вместе с семьей живет в Нидерландах и совершает поездки на вторую родину, где пытается организовать митинги и лишить власти бывшего друга Петра Порошенко.