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Саакашвили ищет собутыльников

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Maciej Luczniewski
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Экс-глава Одесской области не может в одиночку справиться с подаренной выпивкой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас проживает в Амстердаме, получил от своих последователей украинское сало и самогон.

Саакашвили подчеркнул, что группа активистов на своей машине приехала с территории Западной Украины. При этом они привезли так много грибов, самогона, вина и сала, что он обратился к своим подписчикам за помощью.

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"В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Последователи не оставили такой порыв политика без внимания и немедленно сообщили о готовности присоединиться к празднованию – ведь "украинское сало так тяжело найти в Голландии", передает РИА ФАН.


Скитания бывшего президента Грузии и экс-чиновника Незалежной начались 12 февраля, в день, когда его депортировали с Украины. Сейчас Михаил вместе с семьей живет в Нидерландах и совершает поездки на вторую родину, где пытается организовать митинги и лишить власти бывшего друга Петра Порошенко.

Фоторепортаж
Саакашвили в зеленых трусах смыл все грехи в проруби
Фото: #Буквы Фото: #Буквы
Фото: #Буквы Фото: #Буквы Фото: #Буквы
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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