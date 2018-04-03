Саакашвили ищет собутыльников
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас проживает в Амстердаме, получил от своих последователей украинское сало и самогон.
Саакашвили подчеркнул, что группа активистов на своей машине приехала с территории Западной Украины. При этом они привезли так много грибов, самогона, вина и сала, что он обратился к своим подписчикам за помощью.
"В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Последователи не оставили такой порыв политика без внимания и немедленно сообщили о готовности присоединиться к празднованию – ведь "украинское сало так тяжело найти в Голландии", передает РИА ФАН.
Скитания бывшего президента Грузии и экс-чиновника Незалежной начались 12 февраля, в день, когда его депортировали с Украины. Сейчас Михаил вместе с семьей живет в Нидерландах и совершает поездки на вторую родину, где пытается организовать митинги и лишить власти бывшего друга Петра Порошенко.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина