Киевский прокурор показался без трусов на телевидении
Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус появился на местном телевидении голым, за что получил выговор от Квалификационно-дисциплинарной комиссии.
Билоус и его подруга Диана участвовали в реалити-шоу "ЛавЛавCar". В программе они проходили различные испытания. Во время одного из них участники играли в бутылочку на раздевание. В результате все, в том числе и прокурор, оказались голыми. При этом Билоус нецензурно выражался и целовался с другими девушками в процессе игры, передает РИА "Новости Украина".
Члены специальной комиссии считают, что прокурор не должен был так поступать, так как его могут узнать коллеги, полицейские и судьи. Билоус своим поведением подмочил репутацию не только себе, но и всей прокуратуре Киева. При этом Олегу напомнили, что ему следует избегать подобных программ, чтобы не вызвать общественный резонанс в стране.
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