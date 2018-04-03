Киевский прокурор показался без трусов на телевидении

Участие в реалити-шоу закончилось скандалом

Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус появился на местном телевидении голым, за что получил выговор от Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

Билоус и его подруга Диана участвовали в реалити-шоу "ЛавЛавCar". В программе они проходили различные испытания. Во время одного из них участники играли в бутылочку на раздевание. В результате все, в том числе и прокурор, оказались голыми. При этом Билоус нецензурно выражался и целовался с другими девушками в процессе игры, передает РИА "Новости Украина".

Члены специальной комиссии считают, что прокурор не должен был так поступать, так как его могут узнать коллеги, полицейские и судьи. Билоус своим поведением подмочил репутацию не только себе, но и всей прокуратуре Киева. При этом Олегу напомнили, что ему следует избегать подобных программ, чтобы не вызвать общественный резонанс в стране.