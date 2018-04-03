"Нафтогазу" перекрыли отопление

Украинская компания решила экономить топливо и деньги

"Нафтогаз" дал пример ответственного отношения к природным богатствам и государственной казне. Компания направила "Киевэнерго" заявление, в котором указала, что не нуждается в отоплении здания, расположенного в украинской столице. Свое решение "Нафтогаз" тут же пропиарил в интернете.

"Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Таким образом мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании – присоединяйтесь!" – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook компании. Там же приведен хештег #прикрути, ставший символом проблем с газом на Украине нынешней зимой.

Надо сказать, в "Киевэнерго" не стали долго раздумывать и уточнять у "Нафтогаза", насколько серьезно их решение. И суток не прошло, как отопление в офисе энергетической компании отключили.

Что по этому поводу думают рядовые сотрудники "Нафтогаза", неизвестно. Между тем, по прогнозу Gismeteo, во вторник, 3 апреля, в Киеве ожидается +10°С днем и всего +3°С ночью. Затем воздух днем будет прогреваться до +17°С, однако ночью остывать до +6°С, а на следующей неделе ожидается резкое похолодание с ночными заморозками.