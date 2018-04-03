"Нафтогазу" перекрыли отопление
"Нафтогаз" дал пример ответственного отношения к природным богатствам и государственной казне. Компания направила "Киевэнерго" заявление, в котором указала, что не нуждается в отоплении здания, расположенного в украинской столице. Свое решение "Нафтогаз" тут же пропиарил в интернете.
"Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Таким образом мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании – присоединяйтесь!" – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook компании. Там же приведен хештег #прикрути, ставший символом проблем с газом на Украине нынешней зимой.
Надо сказать, в "Киевэнерго" не стали долго раздумывать и уточнять у "Нафтогаза", насколько серьезно их решение. И суток не прошло, как отопление в офисе энергетической компании отключили.
Что по этому поводу думают рядовые сотрудники "Нафтогаза", неизвестно. Между тем, по прогнозу Gismeteo, во вторник, 3 апреля, в Киеве ожидается +10°С днем и всего +3°С ночью. Затем воздух днем будет прогреваться до +17°С, однако ночью остывать до +6°С, а на следующей неделе ожидается резкое похолодание с ночными заморозками.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина