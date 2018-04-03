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Министр обороны Украины запаниковал

Фото: vk.com/albums-94293454
Американские эксперты предрекли, что Россия одним ударом выведет из строя две трети армии Незалежной

Отправить офицеров на стажировку в Европу и США, а американских военных специалистов срочно пригласить на Украину – с таким предложением обратился министр обороны Украины Степан Полторак к секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинова. По мнению главы военного ведомства, только так можно спасти Незалежную. В противном случае – все пропало.

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) обнародовало интересный документ, попавший в его распоряжение. В письме, адресованном лично Турчинову, Полторак сообщает, какой кошмар обнаружили американские инспекторы, изучившие ситуацию в ВСУ.

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По его словам, неожиданно выяснилось, что солдаты не слушаются командиров, а командиры не способны выполнять задачи из-за низкого уровня профессиональной подготовки и высокого в плане коррумпированности. У личного состава ВСУ отсутствует мотивация к воинской службе. Солдаты и офицеры даже в так называемой зоне АТО коротают вечера за бутылкой алкоголя или употребляют наркотики. Скрин: mgblnr.org

Из этого американские проверяющие сделали вывод: в случае вооруженного конфликта с Россией "70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация" будут уничтожены на еще на начальном этапе". Выход один, подчеркнул Полторак: срочно нужно отправлять своих за границу. Естественно, в командировку.

Вера СВЕТЛОВА
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